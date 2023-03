Découvrir la BABY GYM A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Découvrir la BABY GYM A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD, 18 mars 2023, Avignon. Découvrir la BABY GYM Samedi 18 mars, 15h00 A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD Un évènement destiné à découvrir l’activité baby-gym pour les enfants de 15 mois 4/5 ans.

Les visiteurs pourront échanger avec l’encadrement et obtenir des informations pratiques sur le projet « baby gym et bien être des tout petits » ou tout simplement passer un moment de partage avec son (ses) enfant(s).

L’environnement matériel sera ludique et sécurisé pour une expérience de qualité. Le temps d’activité se fera sous la surveillance de papa et maman, accompagnés de l’encadrement spécialisé de l’A.N.T. Avignon. Plus d’infos sur l’A.N.T. Avignon :

Plus d'infos sur l'A.N.T. Avignon :

site internet : https://antavignon.fr/ A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD 20 avenue du blanchissage Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

