Découvrir la Baby-gym ! Samedi 18 mars, 15h00 A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD Un évènement qui permettra de découvrir l'activité « baby-gym » pour les enfants de 15 mois à 4/5 ans. Les visiteurs pourront obtenir des informations au sujet du projet d'activité « baby gym et bien être » de l'enfant ou tout simplement prendre un temps de partage avec son (ses) enfant.s. L'environnement matériel ludique sera à disposition des tout petits pour une expérience motrice en toute sécurité. La partie activité sera sous la surveillance de papa et maman accompagnés d'un encadrement de l'A.N.T. Avignon spécialisé à la pratique. Plus d'infos sur l'A.N.T. Avignon : site web : https://antavignon.fr/ A.N.T. AVIGNON – HALLES SPORTIVES GENICOUD 20 avenue du blanchissage Avignon 84000

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

