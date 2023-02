A Mots d’Ailes: Lecture poétique musicale médiathèque Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

A Mots d’Ailes: Lecture poétique musicale médiathèque, 17 mars 2023, Montélimar . A Mots d’Ailes: Lecture poétique musicale 16 avenue Charles de Gaulle médiathèque Montélimar Drôme médiathèque 16 avenue Charles de Gaulle

2023-03-17 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-17

médiathèque 16 avenue Charles de Gaulle

Montélimar

Drôme Une splendide lecture proposée dans le cadre du printemps des poètes autour de grandes voies féminines, avec Mamia Cherif à la voix et au chant et Julien Mousseigt au vibraphone et percussions .A mots d’elles, à mots d’ailes, à ne pas rater. mediatheque@montelimar-agglo.fr +33 4 75 92 22 62 https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/ médiathèque 16 avenue Charles de Gaulle Montélimar

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme médiathèque 16 avenue Charles de Gaulle Ville Montélimar lieuville médiathèque 16 avenue Charles de Gaulle Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

A Mots d’Ailes: Lecture poétique musicale médiathèque 2023-03-17 was last modified: by A Mots d’Ailes: Lecture poétique musicale médiathèque Montélimar 17 mars 2023 16 avenue Charles de Gaulle Médiathéque Montélimar Drôme Drôme médiathèque Montélimar

Montélimar Drôme