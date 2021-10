A moon shaped Pool La Marbrerie, 23 octobre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Après la sortie de leur album loué par la critique internationale, « The Bear And Other Stories », le Fantasy Orchestra est de retour à la Marbrerie !

60+ musiciens des deux côtés de la Manche vont faire honneur à un album tout aussi splendide : « A Moon Shaped Pool » de Radiohead.Préparez-vous à être :

HYPNOTISÉ.ES par les solos de Jonny Greenwood jouées aux flûtes et aux saxophones

ÉMERVEILLÉ.ES par notre chorale céleste

ÉTONNÉ.ES de voir les cordes mettre leurs archets de côté pour prendre des médiators en main

ÉBLOUI.ES par nos vocalistes invités

+ Invités spéciaux !

▬▬ PROGRAMME ▬▬

Après avoir joué cet hommage à des salles complètes à Bristol et à Londres, le Fantasy Orchestra arrive à Montreuil pour recréer la magie qui est leur interprétation de « A Moon Shaped Pool » de Radiohead.

Plus de 60 musiciens sur scène, y compris une chorale, des cordes, des bois, des cuivres, des guitares, des percussions et des chanteurs solistes, interpréterons tout les morceaux de l’album le plus beau, touchant et spirituel de Radiohead jusqu’au présent.Cela s’annonce comme une soirée inédite à ne pas manquer.Vous revez de jouer dans un orchestre qui interprète des morceaux de Radiohead ?

Good news – le Fantasy Orchestra est ouvert à tout le monde, sans audition préalable !

Concerts -> Rock

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)



Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/a-moon-shaped-fantasy-orchestra-2/ https://www.facebook.com/events/438498764216709

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-23T20:00:00+02:00_2021-10-23T23:00:00+02:00