À moi ! Théâtre Dunois Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Du samedi 11 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 11h40

mercredi

de 15h00 à 15h40

samedi

de 11h00 à 11h40

.Public enfants adolescents. payant

À moi! est un spectacle de marionnettes traitant d’une petite fille découvrant les notions de partage et amitié.

Céleste vient de naître et elle cherche à exister dans un monde où

l’objet est au centre de toutes les attentions. Comment

parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le

superflu ? Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui

l’entoure et devra faire face à un « désir d’avoir » sans cesse décuplé…

prisonnière de ses propres possessions ou laissant libre cours à son

imaginaire, Céleste grandit. Prêter attention à un objet, le convoiter

comme un jouet, le demander, s’en saisir, le délaisser, le transmettre,

n’est-ce pas là, avant tout, l’apprentissage de notre relation aux

autres ?

A partir de 3 ans

Du 11 au 19 novembre

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris

Contact : https://www.theatredunois.org/a-moi +33145847200 reservation@theatredunois.org https://www.theatredunois.org/a-moi

