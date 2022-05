À mes amours Domaine du Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Domaine du Mas de la Cure

Week-end – L’AMOUR A MORT – ————————— En partenariat avec le **Citron jaune** (Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public) Ecriture et inteprétation : **Adèle Zouane** Du premier baiser à la première fois… À mes amours est une invitation à retraverser les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme. De l’obsession perpétuelle pour l’un au simple regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime du vécu pour nous dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à l’universel. La vision pleine de finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne singulière. Durée : 1h10 Navette gratuite aller-retour sur inscription auprès du théâtre Arles (départ du théâtre) > Mas de la Cure : Le 3 juin à 18H30 Mas de la Cure > Arles (retour au théâtre) : Le 3 juin à 23H30 Mise en scène : Adrien Letartre Regard : Eric Didry Costume : Oria Steenkiste Technique : Jaime Chao

5 € hors abonnement

Un regard espiègle et décapant sur l’amour ! Domaine du Mas de la Cure Chemin de Bardouine, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-06-03T19:30:00 2022-06-03T20:40:00;2022-06-04T19:30:00 2022-06-04T20:40:00

