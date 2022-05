À M’EN’DONNÉ !

2022-04-09 – 2022-04-09 21 EUR 21 « À m’en donné, ici tout le monde le dit mais personne ne sait comment ça s’écrit ».

Vous y apprendrez le code de la route spécifique à la ville, les secrets de la sauce de L’Entrecôte, les joies des fêtes de village, l’importance de porter un badge et d’avoir étudié sur le campus de la Place St Pierre.

C’est enlevé, bien écrit et superbement interprété. Avec Pat Borg (Accompagné de Gibson, sa guitare, et Christian, son clavier).

Ecrit par Mélissa Et Fred.

Mise en scène : Gérard Pinter Rendez-vous au Studio 55, la nouvelle scène Toulousaine !

