À même la terre Centre Tignous d’art contemporain, 9 septembre 2021, Montreuil.

À même la terre

du jeudi 9 septembre au samedi 30 octobre à Centre Tignous d’art contemporain

À l’invitation de la commissaire et artiste Barbara Schroeder, six artistes montreuillois ont réalisé des œuvres originales qui évoquent la terre à partir de l’idée du rhizome, tige souterraine polymorphe qui prolifère en réseaux croisés, pour proposer de reconnecter les hommes avec le vivant. Ils sont peintres, sculpteurs, plasticiens, graveurs. Tous envisagent, avec des approches aussi diverses que leurs techniques, de nouveaux rapports à la nature, devenant partie intégrante ou support de l’oeuvre. Cette nature – visible et invisible – est glanée, décortiquée, épluchée, écossée, désorganisée, délavée pour être enfin reconstituée dans des assemblages tentant d’en rapporter une trace avec un regard décalé et permettre une expérience sensible. Lichen, bois, verre, lin… des éléments naturels en lien direct avec la terre, mais aussi peintures et sculptures recréés à partir du vivant, invitent à de nouvelles réflexions sur le paysage obscur sous nos pieds. L’exposition propose une déambulation dans un espace-paysage. Celui-là même que nous habitons, que nous partageons, que nous consumons, afin d’attirer l’attention sur sa genèse, son évolution, sa mutation, et sa finitude. -*-*-*-*-*-*-*- Exposition proposée par **Barbara Schroeder**. Avec les artistes : **- Valentin Abad** **- Yann Bagot** **- Edith Baudrand** **- Sophie Lecomte** **- Sidonie Rocher** **- Barbara Schroeder** **- Xavier Servas** -*-*-*-*-*-*-*- ### Programme Cliquez pour accèder à la réservation en ligne. > [Vernissage de l’exposition À même la terre – Jeudi 9 septembre à 19h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4515) > [Vernissage de l’exposition À même la terre – Jeudi 9 septembre à 20h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4518) > [Visite commentée de l’exposition À même la terre – 18 septembre – 15h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/visite-commentee-de-lexposition-a-meme-la-terre/) > [Performance Misterien #4 – 18 Septembre – 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/performance-misterien-4/) > [Atelier racines ou branches… voies du vivant – 25 septembre – 15h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/atelier-racines-ou-branches-voies-du-vivant-15h/) > [Atelier racines ou branches… voies du vivant – 25 septembre – 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/atelier-racines-ou-branches-voies-du-vivant-25-septembre-a-17h/) > [Visite commentée de l’exposition À même la terre – 2 octobre – 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/visite-commentee-de-lexposition-a-meme-la-terre-samedi-2-octobre/) > [Rencontre : L’agriculteur, designer du paysage – 2 octobre – 20h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/rencontre-lagriculteur-designer-du-paysage/) > [Performance Misterien #4 – Samedi 2 octobre – 21h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/performance-misterien-4-samedi-2-octobre-21h30/) > [Performance dansée – 14 octobre – 19h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/performance-dansee-14-octobre-19h30/) > [Rencontre : Existe t-il un point commun entre l’art et la science ? – 16 octobre – 17h](https://centretignousdartcontemporain.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/rencontre-existe-t-il-un-point-commun-entre-lart-et-la-science-16-octobre-17h/) **L’exposition sera également ouverte exceptionnellement :** – DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 14h à 18h Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine – VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE – 11h à 19h Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil

Entrée libre pour l’exposition. Événements gratuits sur réservation.

Exposition collective – Du 9 septembre au 30 octobre 2021

Centre Tignous d’art contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil Seine-St.-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T19:00:00 2021-09-09T22:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T21:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T21:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T21:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T23:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T21:00:00;2021-10-08T11:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T21:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T21:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T21:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00