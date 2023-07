Un été à Maryse Bastié À Maryse Bastié Centre Social Maryse Bastié Tours, 10 juillet 2023, Tours.

[Un été à Maryse Bastié]

Toute l’équipe du centre social vous réserve un été riche en activités et événements…Enfants, adolescents, familles et adultes, y’en aura pour tout le monde !!

-Le chalet Place René Fonck

-Les animations Jeunesse

-La Maison des familles

-Le Local 17

On vous prépare des programmes détaillés par pôle !

Passez nous voir pour en discuter ! ?????

À Maryse Bastié Centre Social Maryse Bastié 4, place René Fonck 37000 Tours Tours 37032 Giraudeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T21:00:00+02:00

2023-08-04T10:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:30:00+02:00