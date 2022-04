A marée basse

2022-04-20 – 2022-04-20 En compagnie d’un guide LPO, prospection parmi les flaques et cailloux à la recherche du monde vivant de l’estran, pour découvrir la biodiversité au cœur du grand restaurant des oiseaux sur le bord de mer.

Prévoir des chaussures d’eau.

