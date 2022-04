A marée basse Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

A marée basse Plougrescant, 19 avril 2022, Plougrescant. site du Gouffre Maison du littoral

2022-04-19 – 2022-04-19 site du Gouffre Maison du littoral

Plougrescant Côtes d’Armor Plougrescant Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour connaître les bases d’une pêche à pied respectueuse de l’environnement.

site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant

