Caen Caen Caen, Calvados A map is a map Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

A map is a map Caen, 24 août 2021, Caen. A map is a map 2021-08-24 – 2021-08-30 Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen Calvados Caen Le collectif Bivouac pose ses tatamis à Caen pour présenter l’exposition “A map is a map”.

Pensée comme un dialogue, entre le temps passé lors de leur résidence au Japon et le travail poursuivi à leur retour, l’exposition reflète les impressions de chacun des membres du collectif sur cette île de la mer de Seto qu’ils ont explorée.

Le collectif Bivouac est composé de François Gremaud, Jue Jadis, Suzanne Le Prince, Saveria Pusceddo, Jade Ronat-Mallié, Thibaut Roques.

Informations pratiques :Horaires de 14h à 20hVernissage le mardi 24 août à 18h30Lecture performée de François Gremaud : Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 août à 18h30

Avec le soutien du Ministère de la culture, de la DRAC Normandie dans le cadre du plan France Relance et de la Région Normandie

© Collectif Bivouac Le collectif Bivouac pose ses tatamis à Caen pour présenter l’exposition “A map is a map”. Pensée comme un dialogue, entre le temps passé lors de leur résidence au Japon et le travail poursuivi à leur retour, l’exposition… bivouac.collectif@gmail.com https://www.instagram.com/collectif_bivouac Le collectif Bivouac pose ses tatamis à Caen pour présenter l’exposition “A map is a map”.

Pensée comme un dialogue, entre le temps passé lors de leur résidence au Japon et le travail poursuivi à leur retour, l’exposition reflète les impressions de chacun des membres du collectif sur cette île de la mer de Seto qu’ils ont explorée.

Le collectif Bivouac est composé de François Gremaud, Jue Jadis, Suzanne Le Prince, Saveria Pusceddo, Jade Ronat-Mallié, Thibaut Roques.

Informations pratiques :Horaires de 14h à 20hVernissage le mardi 24 août à 18h30Lecture performée de François Gremaud : Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 août à 18h30

Avec le soutien du Ministère de la culture, de la DRAC Normandie dans le cadre du plan France Relance et de la Région Normandie

© Collectif Bivouac dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Ville Caen lieuville 49.18333#-0.36782