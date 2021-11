Tourcoing théâtre municipal R. Devos Nord, Tourcoing A Man of Good Hope théâtre municipal R. Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

A Man of Good Hope théâtre municipal R. Devos, 30 janvier 2022, Tourcoing. A Man of Good Hope

théâtre municipal R. Devos, le dimanche 30 janvier 2022 à 15:30

**Isango Ensemble interprète son grand succès « A Man of a Good Hope », saga africaine inspirée du best-seller de l’auteur Jonny Steinberg** Isango propose une adaptation du roman de Steinberg portée par des interprètes qui viennent témoigner du quotidien des townships sud-africains et de la violence faite aux réfugiés. La musique et les chants d’Isango invitent à suivre Asad à travers son odyssée extraordinaire en Afrique. Un questionnement universel sur l’altérité, l’empathie et l’humanité rythmé par le son du marimba.

6€ à 20€

La musique et les chants d’Isango Ensemble (Treemonisha) décrivent le quotidien des townships sud-africains. théâtre municipal R. Devos 1 place du théâtre tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T15:30:00 2022-01-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu théâtre municipal R. Devos Adresse 1 place du théâtre tourcoing Ville Tourcoing lieuville théâtre municipal R. Devos Tourcoing