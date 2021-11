À mains nues / Amandine Dhée Le Grand R – Salle du Théâtre, 11 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

À mains nues / Amandine Dhée

Le Grand R – Salle du Théâtre, le vendredi 11 mars 2022 à 19:00

À mains nues ———— ### Amandine Dhée **Accompagnée par la musicienne SaSo, Amandine Dhée proposera une lecture vivante et revigorante de son texte À mains nues, dans lequel elle examine son rapport au corps et au désir, de l’enfance à l’après maternité.** Amandine Dhée est écrivaine et comédienne associée à la Générale d’Imaginaire, une compagnie artistique qui propose des performances articulant spectacle vivant, arts de la parole et littérature. Amandine Dhée puise son inspiration de sa vie, ce qui l’a amenée à aborder des thèmes comme la sexualité, la vie rurale, ou le féminisme. La Femme brouillon (La Contre Allée, 2017) distingué par le prix Hors Concours, déconstruit les mythes entourant la maternité. Elle creuse un sillon littéraire revigorant qui bouscule notre rapport à autrui, aux convenances sociales, la femme est au centre de ses écrits. Elle décortique tous ces sujets avec une écriture ciselée, cinglante et ponctuée d’humour.

Tarif unique 5 €

Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T20:30:00