La semaine du goût à MACS Saint-Vincent-de-Tyrosse, 16 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Du 16 au 22 octobre, pour la semaine du goût, nous vous proposons un tour de France des régions et des ateliers culinaires parents-enfants. Vos papilles vont voyager !.

2023-10-16 fin : 2023-10-22 . EUR.

à MACS

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



From October 16 to 22, for the Week of Taste, we’re offering a tour of France’s regions and parent-child culinary workshops. Your taste buds will travel!

Del 16 al 22 de octubre, con motivo de la Semana del Gusto, le proponemos un recorrido por las regiones francesas y talleres culinarios para padres e hijos. ¡Sus papilas gustativas van a viajar!

Vom 16. bis 22. Oktober, zur Woche des Geschmacks, bieten wir Ihnen eine Tour de France der Regionen und kulinarische Eltern-Kind-Workshops an. Ihre Geschmacksknospen werden auf Reisen gehen!

Mise à jour le 2023-09-28 par OTI LAS