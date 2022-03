à ma cabane les copains ! Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Loire-Atlantique

à ma cabane les copains ! Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire), 1 mai 2022, La Haie-Fouassière. à ma cabane les copains !

le dimanche 1 mai à Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire)

fabrication d’une grande cabane en branches avec de la ficelle : tipi, tressage, dôme, plateforme… Créez la “cabane dans les bois” de vos rêves. Des jeux dans la nature seront aussi organisés pour varier les plaisirs. Nous vous apprendrons 3-5 noeuds de base pour fabriquer bien des choses. Des techniques sans outils sont à découvrir ; de la débrouillardise à mobiliser. 5-15 ans accompagnés d’un.e adulte, groupe d’adultes). Activités différentiées selon les âges / capacités / envies. De 10h à 13h et / ou de 14h à 17h. Possibilité de venir une demi-journée ou la journée.

gratuit pour les membres du parc à cabanes. Participation libre pour les visiteurs de Grandeur Nature. Les cabanes seront démontées en fin de journée

Le parc à cabanes – Pays de la Loire Grandeur Nature Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) place pirmil La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T13:30:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique Autres Lieu Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) Adresse place pirmil Ville La Haie-Fouassière lieuville Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière Departement Loire-Atlantique

Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haie-fouassiere/

à ma cabane les copains ! Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) 2022-05-01 was last modified: by à ma cabane les copains ! Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) 1 mai 2022 La Haie-Fouassière Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique