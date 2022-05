A l’unisson pour les réfugiés -Concert de Solidarité Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 20:00:00 20:00:00

Grignan Drôme Grignan À L'UNISSON POUR LES RÉFUGIÉS – CONCERT DE SOLIDARITÉ

avec Yvon Rosier

Mamia Cherif

Nicolas Layani

Marcel Grosjean

Julien Allègre

Julien Bedrine

Benoît Renard

Rob Dubow

Pierre Coutaudier

Pierrejean Gaucher

souilla.grignan@hotmail.fr +33 7 81 09 70 12

