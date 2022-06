À l’Orée du Bois Barbentane, 9 juillet 2022, Barbentane.

À l’Orée du Bois

3 Place Le Cours Espace Baron de Chabert Barbentane Bouches-du-Rhône Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours

2022-07-09 – 2022-07-09

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours

Barbentane

Bouches-du-Rhône

20 20 La ville de Barbentane reçoit le spectacle itinérant de la 76ème édition du Festival d’Avignon dans les jardins de l’espace Baron de Chabert : « À l’Orée du Bois » de Pierre-Yves Chapalain.



Dans cette création, l’auteur et metteur en scène raconte l’histoire d’un couple qui s’installe dans une maison héritée, en pleine campagne. Elle ne rêve que de calme, de retour à une vie authentique, connectée à son environnement, lui, un rien hypocondriaque, a du mal à supporter tout ce silence. Quant à leur autochtone de voisin, il ne cherche qu’à racheter leur terrain pour agrandir sa ferme. Soudain, tous les visages se tournent vers ce bois, à l’orée du village, où se déroulent des fêtes sauvages et impossibles à localiser…



Un quota de places est réservé aux habitants de Barbentane.

Réservation possible jusqu’au 1er juillet par mail ou directement en mairie.

Pièce de théâtre « À l’Orée du Bois ».

communication@barbentane.fr +33 4 90 90 85 85

dernière mise à jour : 2022-06-14 par