A l’orée de Loire Tours, 16 juin 2022, Tours.

A l’orée de Loire Tours

2022-06-16 – 2022-06-19

Tours 37100

Retrouvez le goût du fleuve et faites escale en bord de Loire afin de partager l’histoire des paysages du Val et développer nos attachements au fleuve ! Cette escale est organisée en partenariat avec l’association « Le petit monde » et la LPO Centre-Val de Loire.

Activités ludiques et pédagogiques, spectacles, concerts, quiz, mashup vidéo, cinéma pour l’oreille, projections, causeries, grimpe d’arbres, expositions… Laissez-vous embarquer !

Cette escale accompagne le projet « Loire sentinelle » de Natexplorers. Une exploration du fleuve à la fois scientifique, écologique, artistique et culturelle. Avec une question centrale : comment relier, dans de nouveaux attachements, nos modes de vie et la vie du fleuve ?

smi@mission-valdeloire.fr +33 2 47 66 94 49 http://www.valdeloire.org/escales2022

Mission Val de Loire

Tours

dernière mise à jour : 2022-05-31 par