À L’ORÉE ATELIER ADULTE ANIMÉ PAR L’ARTISTE SÉBASTIEN SIMON Lunel, samedi 9 mars 2024.

Le 9 mars 2024 14h30-17H30 Musée Médard à Lunel

À partir de cartons et de copies de gravures découpées issues des collections du musée, venez imaginer votre conte et créer un petit théâtre de papier à l’orée des bois, là où le mystère et l’imaginaire commencent…

Tél 04 67 87 83 95

Public adulte Gratuit Sur réservation Entrée libre dans la limite des places disponibles .

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Début : 2024-03-09 14:30:00

