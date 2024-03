À l’ombre d’un nuage L’Archipel Saint-Leu-d’Esserent, dimanche 24 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T16:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T10:30:00+01:00 – 2024-03-25T11:00:00+01:00

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître un personnage singulier. Avec lui, les spectateurs entrent dans un espace accueillant avec une musique douce et une lumière chaleureuse. Il tient dans ses mains un grand livre. De son livre sortent des nuages. Des nuages qui cherchent à prendre leur envol. Un peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien, il nous invite à la découverte d’un paysage qu’il va déployer sous nos yeux, un peu comme un livre à surprise, un pop-up tout en malice !

À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage immobile, une invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. Les éléments arrivent un peu par surprise, s’installent au fil de la déambulation du personnage et les saisons défilent joyeusement, dévoilées par les lumières, les ombres et les sons. C’est un instant de poésie tout en couleurs pour les tout-petits. Un moment à partager avec des adultes pour ressentir le plaisir et l’aventure des premières pages tournées…

Pour ce spectacle, la compagnie en attendant… a passé commande à l’illustrateur Vincent Godeau.

Mise en scène Jean-Philippe Naas Images Vincent Godeau Avec Aurélie Varrin Scénographie Mathias Baudry Lumières Nathalie Perrier Costume Juliette Barbier Musique Julie Rey Collaborateur artistique Michel Liégeois Régie générale et régie son Samuel Babouillard Production Audrey Roger Diffusion Margareth Limousin

Avec l’aide de l’Abreuvoir – Salives et de Dieppe Scène Nationale la compagnie est conventionnée par ​la Ville de Dijon, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et soutenue la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de la Côte d’Or.

L’Archipel 1 rue des Îles 29170 Fouesnant Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France

À l’ombre d’un nuage Jean-Philippe Naas