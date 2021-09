À l’ombre d’un nuage La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 17 octobre 2021, Nevers.

À l’ombre d’un nuage

du dimanche 17 octobre au mercredi 20 octobre à La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître une jeune femme. Avec elle, les spectateurs entrent dans un espace accueillant avec une musique douce et une lumière chaleureuse. Un peu jongleuse, un peu pantin, un peu magicienne, elle tient dans ses mains un grand livre d’où sortent des nuages qui cherchent à prendre leur envol. C’est alors que, sous nos yeux, elle va déployer un paysage à découvrir, comme un livre à surprises ! Avec comme point de départ le moment de partage entre un enfant et un adulte lors de la lecture d’un livre, À l’ombre d’un nuage est un voyage immobile et une invitation à la rêverie empruntant aux nuages la facétie poétique de leur forme et leur douceur cotonneuse. Sous forme de balade au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux, les éléments arrivent un peu par surprise et s’installent au fil de la déambulation de notre protagoniste. Dévoilées par les lumières, les ombres et les sons, les saisons défilent joyeusement. Pour ce spectacle, la compagnie a passé commande à l’illustrateur Vincent Godeau et a travaillé avec la musicienne Julie Rey qui a composé une atmosphère douce et poétique. Un moment à partager entre tout-petits et adultes, pour ressentir le plaisir et l’aventure des premières pages de lecture…

Tarifs : 9€ / 7€ / 6€

Un instant de poésie étincelant pour les tout-petits.

