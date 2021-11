A l’Ombre du Noisettier – Festival Grande Marrée. Brest, 20 novembre 2021, Brest.

A l’Ombre du Noisettier – Festival Grande Marrée. Médiathèque de la Cavale Blanche 6 Place Jack London Brest

2021-11-20 17:30:00 – 2021-11-20 18:15:00 Médiathèque de la Cavale Blanche 6 Place Jack London

Brest 29200

Contes de nature, des origines et des jardins, chant et Ukulélé

On raconte que si tu te promènes dans le grand jardin du monde, que

tu t’allonges à l’ombre du vieux noisetier et que tu prends le temps de

vivre… Fleurs sauvages, arbres centenaires et herbes folles te révéleront

les secrets du monde. Tu entendras pourquoi les arbres perdent leurs

feuilles en hiver, comment le roitelet est devenu le roi des oiseaux mais

aussi l’histoire de la petite grenouille qui, par désespoir, boit toute l’eau

de la terre.

Tout public • À partir de 6 ans

+33 2 98 33 58 70

Médiathèque de la Cavale Blanche 6 Place Jack London Brest

