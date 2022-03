A L’Ombre du Chœur Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

A L’Ombre du Chœur Biarritz, 22 avril 2022, Biarritz. A L’Ombre du Chœur Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

2022-04-22 – 2022-04-22 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques La Tribu Nomade est une compagnie de danse orientale égyptienne et tribal Belly dance FCBD®style.

« A L’Ombre du Chœur » est un spectacle où se mêlent danse et lecture comme une résonance intérieure. Une histoire qui évoque les turpitudes des vies, des émotions contradictoires, cette part d’ombre pouvant naître parfois en chacun(e) d’entre nous. Faisant appel au Chœur des femmes, notre jeune héroïne tissent avec bienveillance l’accomplissement de sa guérison. La Tribu Nomade est une compagnie de danse orientale égyptienne et tribal Belly dance FCBD®style.

« A L’Ombre du Chœur » est un spectacle où se mêlent danse et lecture comme une résonance intérieure. Une histoire qui évoque les turpitudes des vies, des émotions contradictoires, cette part d’ombre pouvant naître parfois en chacun(e) d’entre nous. Faisant appel au Chœur des femmes, notre jeune héroïne tissent avec bienveillance l’accomplissement de sa guérison. +33 6 50 77 47 61 La Tribu Nomade est une compagnie de danse orientale égyptienne et tribal Belly dance FCBD®style.

« A L’Ombre du Chœur » est un spectacle où se mêlent danse et lecture comme une résonance intérieure. Une histoire qui évoque les turpitudes des vies, des émotions contradictoires, cette part d’ombre pouvant naître parfois en chacun(e) d’entre nous. Faisant appel au Chœur des femmes, notre jeune héroïne tissent avec bienveillance l’accomplissement de sa guérison. Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Le Colisée 11 Avenue Sarasate Ville Biarritz lieuville Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

A L’Ombre du Chœur Biarritz 2022-04-22 was last modified: by A L’Ombre du Chœur Biarritz Biarritz 22 avril 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques