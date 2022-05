A l’Ombre d’Oz – Théâtre

A l’Ombre d’Oz – Théâtre, 7 août 2022, . A l’Ombre d’Oz – Théâtre

2022-08-07 – 2022-08-07 Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival « Les 5 jours du Théâtre ».

Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères entourant le tournage du Magicien d’Oz. Le Théo Trégor, la ville de Trégastel et le Théo Théâtre présentent la 2ème édition de leur festival « Les 5 jours du Théâtre ».

Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères entourant le tournage du Magicien d’Oz. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville