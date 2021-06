Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes À l’ombre des livres Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

À l’ombre des livres Médiathèque Espace Jacques Demy, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nantes. 2021-07-07

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Public adulte Sieste surréaliste et participative accompagnée de lecturesPréconisée par Salvador Dali, la sieste surréaliste consistait à s’armer d’une cuillère en argent et d’une casserole et à se caler dans son fauteuil, le bras sur l’accoudoir, la cuillère dans la main, et la casserole posée à terre juste en dessous. Une fois bien installé, l’artiste fermait les yeux, et lorsque la cuillère tombait dans la casserole, il était temps de se réveiller. Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Ville Nantes Age maximum Public adulte lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes