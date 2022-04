A l’ombre des filles Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

A l’ombre des filles Ciné d’Issy, 13 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. A l’ombre des filles

du mercredi 13 avril au lundi 18 avril à Ciné d’Issy

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. Film d’Etienne Comar Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T20:30:00 2022-04-13T22:16:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:16:00;2022-04-16T18:00:00 2022-04-16T19:46:00;2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T22:46:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T15:46:00;2022-04-17T16:30:00 2022-04-17T18:16:00;2022-04-17T19:00:00 2022-04-17T20:46:00;2022-04-18T20:30:00 2022-04-18T22:16:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

A l’ombre des filles Ciné d’Issy 2022-04-13 was last modified: by A l’ombre des filles Ciné d’Issy Ciné d'Issy 13 avril 2022 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine