A L’OMBRE DE MON SOLEIL – A L OMBRE DE MON SOLEIL COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 16 mars 2024.

A l’ombre de mon soleil un spectacle jeune public du clown pOm’Au croisement de nulle part, pOm’ présente pour la première fois le numéro de la Valse de Papillon au son de l’accordéon Léon. Mais Papillon a disparu. Ainsi commence une drôle histoire engendrant de délicieux chaos de bretelles capricieuses, de journal glouton, de roi pâte et tic , d’histoire de petit papier, de plante lumineuse, d’une poule pondeuse qui pète, de boulette, de ciboulette, de cacahuète… mais toujours pas de nouvelles de Papillon . Et si pOm’ avait tout bonnement oublié de lui souhaiter son anniversaire ? Le spectacle en solo du clown pOm’ n’est pas seulement un ticket pour des éclats de rire, c’est aussi un joyeux divertissement pétri de petites choses qui retient le public par le bout des yeux, un univers de poésie, de magie et de facétie comme un clin d’oeil au clown de notre enfance, à voir dès 3 ans !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 15:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31