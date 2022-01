A l’ombre de Combray – Eric Chartier Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 3 mars 2022, Nantes.

2022-03-03

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Seul en scène littéraire. Marcel, le narrateur de « La Recherche », revient, post épisode madeleine, sur son enfance à Combray et fait revivre le petit monde de sa Tante Léonie (dont on dira plus tard qu’il s’y est quelque peu peint). Cette parente est une épopée à elle seule et porte en elle-même toute une théâtralité issue des comédies de Molière, pleine de personnages décalés, comme Françoise la bonne dévouée et jalouse, sa rivale Eulalie, la chaisière bigote et rusée, le curé bavard jusqu’à l’absurde , le snob Legrandin, qui dissimule en vain son homosexualité.Si le spectacle confirme qu’il y a là bien un héritier du Siècle d’or, il déroule ensuite le Proust poète impressionniste, sensible à ce renouveau de la Nature humide de la Beauce, qu’il célèbre en de longues phrases lyriques et musicales. Durée : 1h20 Tout public

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil