A l’ombre de baobab Opéra de Limoges Limoges, samedi 1 juin 2024.

A l’ombre de baobab conte musical Samedi 1 juin, 15h00 Opéra de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:45:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:45:00+02:00

Le conte avec ses animaux et ses plantes qui parlent n’est pas qu’une aventure extraordinaire, il transporte avec lui les valeurs dignes d’être connues par les jeunes générations : ici la curiosité, la poésie de la vie et le trésor inestimable qu’elle représente, la ruse, l’humour, l’humilité, le courage, l’attention,l’hospitalité, la générosité, la reconnaissance, la modération, l’endurance et la patience.Il montre à chacun comment vivre et se conduire pour son bonheur personnel et celui de la société toute entière. Porteur de rêve, il naît et vit de la collaboration entre l’auditoire et le conteur.Le baobab apparaît fréquemment dans les mythes de fondation de villages, de villes ou de royaumes. La forme particulière, étrange et imposante du baobab inspire de nombreuses histoires extraordinaires.

DATES DE SPECTACLES : Samedi, 01 juin, 2024 – 15:00

DURÉE : 45min

LIEU : Hors les murs

CATÉGORIE : Spectacle Lyrique

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine