À l’œil nu – Exposition d’art contemporain à la Galerie Michel Journiac Galerie Michel Journiac, 29 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 30 mars 2022 au samedi 16 avril 2022 :

samedi

de 11h00 à 16h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

Le mardi 29 mars 2022

de 17h30 à 21h30

gratuit

Le collectif Bureau 240 est fier d’inaugurer sa première exposition intitulée À l’œil nu et vous invite à partager ce moment avec nous lors de son vernissage à la Galerie Michel Journiac le mardi 29 mars. L’exposition À l’œil nu explore différentes strates du visible et de l’invisible et leur révélation à travers la création artistique. Partant d’une double volonté d’interaction forte avec le public et d’accessibilité pour tous, À l’œil nu présente une sélection d’œuvres éclectiques et mêle différents médiums : installations, vidéos, photographies, performances…. Au milieu de jeux de perception, d’environnements sonores et visuels à la lisière de l’imperceptible, s’insèrent des questions d’invisibilisation sociale, mais aussi d’identité et de genre. Afin de questionner les notions de visibilité et d’accessibilité, l’exposition présente sans distinction des œuvres issues du Fonds d’Art Contemporain – Paris Collections aux côtés de celles de jeunes artistes étudiant·e·s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Galerie Michel Journiac 47 rue des Bergers, Paris 75015 Contact : collectifbureau240@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/starte/collectes/exposition-a-l-il-nu-par-le-collectif-bureau-240 https://www.facebook.com/Bureau240 Art contemporain;Expo

Date complète :

Affiche de l’exposition A l’œil nu 2022 – collectif Bureau 240

