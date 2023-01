A l’occasion du Carnaval : Bal rock rétro avec Backseat Bingo Club Granville, 18 février 2023, Granville .

A l’occasion du Carnaval : Bal rock rétro avec Backseat Bingo Club

Cours Jonville Granville Manche

2023-02-18 – 2023-02-18

Granville

Manche

Podium Cours Jonville.

[Exclusivité 2023] Bal rock rétro avec Backseat Bingo Club.

Le trio local Backseat Bingo Club fera danser les carnavaliers sur des reprises célèbres à la sauce rock vintage ! Sortez les robes à pois, repeignez votre banane, ça va swinguer !

Les trois musiciens Blaise (basse, voix), Benoît (batterie, voix) et Damien (guitare, voix) proposent des reprises de chansons des années 1950, 1960, 1970 avec une sonorité rétro, rockabilly. Ce sera l’occasion de redécouvrir Sweet Dreams (Eurythmics), Tainted Love (Soft Cell) ou encore Stuck in the middle with you (Stealers Wheel) à la mode « Backseat Bingo Club » !

Granville

