A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, semaine thématique au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.

Le samedi 5 mars :
À 15h : Visite-débat pour les 14-18 ans « Où sont les femmes ? »
Gratuit – Sur inscription*

Le dimanche 6 mars :
À 10h30 : Visite famille dédiée aux portraits de femmes.
Gratuit – Réservation conseillée*
À 16h30 : Visite adultes « Femmes peintes, femmes peintres : femmes artistes et femmes d'artistes. »
Gratuit – Réservation conseillée*

Le mercredi 9 mars :
À 14h15 : Atelier 7-12 ans « La Revanche de Méduse »
5€ par enfant – Sur inscription*

Le jeudi 10 mars :
À 20h : Visite-débat « Des seins, des saintes : Les femmes dans l'art de la préhistoire au XXe siècle« , proposée par le musée des beaux-arts et d'archéologie et la Fédération Léo Lagrange – en partenariat avec le « Collectif du 8 mars » et la mission de Lutte contre les Discriminations de la Ville de Besançon.
Gratuit – Réservation conseillée*

*Réservation au 03 81 87 80 49 ou par mail à reservationsmusees@besancon.fr

Musée des Beaux-Arts et d'archéologie
1 Place de la Révolution
Besançon

