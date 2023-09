À l’occasion des 20 ans de « La quête d’Ewilan » de Pierre Bottero Médiathèque Françoise Sagan Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation par mail à l’adresse suivante:

bibliothèque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Rencontre avec Tom Lévêque, auteur de « Sur les traces d’Ewilan »

20 ans que l’univers créé par Pierre Bottero autour d’Ewilan séduit des

milliers de lecteurs. Pour célébrer cet anniversaire, la maison Rageot a

souhaité publier une édition collector et a demandé à Tom Lévêque d’enquêter

sur la genèse et la réception de l’œuvre de Pierre Bottero. L’auteur de Sur les traces d’Ewilan viendra nous

raconter cette aventure éditoriale, en compagnie de plusieurs collaborateurs de

son ouvrage.

ensemble de documents autour de la genèse de La Quête d’Ewilan et de Pierre Bottero, tirés des archives de

l’éditeur et de la famille, sera présenté sous vitrine à cette occasion et

durant un mois à la médiathèque.

rencontre sera suivie d’une dédicace et d’une vente d’ouvrages assurée par la

librairie La dimension fantastique.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Rageot Couverture de l’édition collector à l’occasion des 20 ans de Rageot