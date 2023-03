A lo cubano LE NOUVEAU CAP, 26 mai 2023, AULNAY SOUS BOIS.

Ce groupe reprend à la sauce cubaine les plus grands standard de la pop, du rock, de la funk ou de la soul (Michael Jackson, Stevie Wonder, James Brown, Aretha Franklin mais aussi Amy Whinehouse, Nirvana, Rihanna, Bruno mars, etc…) Ce groupe de Salsa est leader par son chanteur Jota Efe et le Maestro Alexis Gonzalez ( virtuose de la trompette ) Sur scène ils sont 5 avec Jota efe au chant et 4 musiciens multi-instrumentiste (piano, guitare, basse, timbales, congas, trompette) le tout diriger par Alexis Gonzalez

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-Saint-Denis

