Charnay-lès-Chalon Saône-et-Loire Charnay-lès-Chalon EUR 0 0 Installé place Mommessin, en plein cœur de ville, ce marché vous donne l’opportunité de venir chiner des ouvrages en tous genres… Romans, bandes dessinées, documentaires, revues… tous ne demandent qu’à retrouver une nouvelle vie !

Des animations viendront ponctuer cette journée dédiée au livre. Programme détaillé :

11h : dictée ludique, animée par Les Bibliambules – dès 8 ans

15h-16h30 : animations-lectures par la Bibliothèque pour tous :

> 15h-15h30 : pour les 5-8 ans

> 15h30 à 16h30 pour les 8 ans et plus Buvette sur place proposée par l’association des Têtes Blanches.

