2022-05-20 20:30:00 – 2023-05-08

Monsieur Lambert possède une grande bibliothèque. Peut-être la plus grande qui existe.

A vrai dire, Monsieur Lambert a lu tous les livres qui ont été imprimés, et c’est bien là ce qui le chagrine, sa mémoire se remplissant de tous ces personnages qui répètent inlassablement la même histoire. Il faut dire aussi que le grand âge de Monsieur Lambert n’arrange pas les choses. A Livres ouverts est un vagabondage dans l’imaginaire de la lecture et une invitation au voyage immobile et au partage, où une jeune fille débordante de vie rencontre les personnages sortis des romans qui remplissent la bibliothèque de son grand-père.

