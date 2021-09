À livre ouvert La Place des photographes, 9 octobre 2021, Arles.

À livre ouvert

du samedi 9 octobre au samedi 30 octobre à La Place des photographes

• du 9 au 30 octobre 2021 • La Place des photographes et HiP organisent une exposition inédite, « à livre ouvert », des lauréats des deux premières éditions des Prix HiP du livre de photographie. Créés en 2019, les Prix HiP du livre de photographie francophone distinguent chaque année les auteurs francophones d’ouvrages photographiques édités et autoédités et permettent aux talents émergents et plus confirmés de bénéficier d’une importante visibilité médiatique. Afin de refléter le marché du livre de photographie francophone dans toute sa diversité, dix à onze catégories ont été retenues pour ces deux premières éditions, permettant de récompenser des ouvrages dans toutes les disciplines photographiques. Les catégories sont les suivantes : Livre de l’année, Nature et environnement, Reportage & Histoire, Cultures & Voyage, Animalier, Société, Monographie artistique, Histoire de la photographie, Livre jeunesse, Premier livre, Livre autoédité. Le choix de la francophonie se justifie par la volonté de valoriser la qualité et la grande diversité des ouvrages édités en français, une langue partagée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Pour chaque édition des Prix HiP, près de 300 ouvrages étaient en compétition, représentant près de 100 éditeurs et 70 photographes autoédités. [www.prixhip.com](http://www.prixhip.com) Les 11 lauréats des Prix HiP 2020

gratuit

Prix HiP • prix du livre de photographie francophone

La Place des photographes 1 bis rue reattu, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00