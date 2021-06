Issy-les-Moulineaux Ile Saint-Germain Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux A livre ouvert ! Ile Saint-Germain Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Du mercredi 7 au jeudi 29 juillet, « Brin de lecture » revient sous un nouveau nom : « A livre ouvert ». Retrouvez votre rendez-vous estival avec les bibliothécaires sur l’île Saint-Germain. Nous vous accueillons devant la Halle, avec une sélection de livres pour tous les publics et la presse quotidienne. En partenariat avec l’Espace Ludique Marcel Aymé, des jeux d’extérieur seront proposés le mercredi. Le jeudi sera le jour des récits pour les enfants à partir de 4 ans. **Un spectacle « Les Dits d’Ali » aura lieu le jeudi 8 juillet à 16h**, pour ouvrir cette nouvelle édition d’A livre ouvert. Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier. De sa besace, on voit sortir tout plein d’animaux qui nous embarquent dans leurs folles pérégrinations. Les contes qu’il nous donne à partager révèlent ce qui a toujours fait le sel de la vie : l’ici et maintenant. **A livre ouvert** Du mercredi 7 au jeudi 29 juillet (sauf le 14 juillet) Salon de lecture : les mercredis et jeudis de 15h30 à 18h30 Jeux : les mercredis, dès 6 ans, à 16h Récits : les jeudis, dès 4 ans, à 16h Spectacle « Les Dits d’Ali » par Ali Merghache : jeudi 8 juillet – Public familial dès 6 ans, à 16h

Entrée libre

