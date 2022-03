À l’intersection Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’intersection Le Hasard Ludique, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Rendez-vous mercredi 16 mars à 16 heures pour l’enregistrement de l’épisode 12 du podcast “à l’intersection” au Hasard Ludique, à Paris. Joohee Bourgain, militante féministe anti-raciste et autrice de “L’adoption internationale, mythes et réalités” (éditions Anacaona) & Jean-Victor Rath Vireah, militant antiraciste, viennent raconter leur expérience de l’adoption. Déracinement, racisme dans les familles adoptives, adaptation… Comment grandit-on au sein d’une famille adoptive peu au fait des questions raciales ? Comment naviguer entre plusieurs identités et se retrouver ? Venez assister à l’enregistrement live et poser vos questions à la fin ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

