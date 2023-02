La nature se prépare à l’hiver A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne Andilly Catégories d’Évènement: Andilly

Sur inscription Confrontés à la mauvaise saison, les êtres vivants adoptent différentes stratégies pour survivre. Au cours d’une balade au sein du plateau d’Andilly vous découvrirez les nombreuses astuces dont disposent plantes, insectes, animaux pour traverser sans encombre cette période difficile. Le sommet de la butte, vous offrira une magnifique vue panoramique sur les forêts des environs parées de leurs couleurs d’automne. A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne Route du Fort 95580 Andilly Andilly 95580 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T13:00:00+00:00 – 2023-11-12T16:00:00+00:00

