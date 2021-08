Montbrison Clos Sainte-Eugénie Loire, Montbrison À l’intérieur du clos Sainte-Eugénie Clos Sainte-Eugénie Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Une magnifique occasion de découvrir l’intérieur du clos, habituellement fermé au public. La visite retrace l’histoire du bâtiment de l’époque gallo-romaine à nos jours pour vous permettre de découvrir les différentes périodes de construction du clos. Partez de l’époque où Moingt, Aquae Segetae, était une station balnéaire et thermale reconnue. Terminez, en évoquant l’histoire plus contemporaine du site.

30 personnes maximum par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Pénétrez à l’intérieur du bâtiment en compagnie d’un guide professionnel et partez à la découverte du passé historique du site. Clos Sainte-Eugénie Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

