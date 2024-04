A l’improviste « Faune et flore venues d’ailleurs » Jardin du Las – Muséum Départemental du Var Toulon, dimanche 2 juin 2024.

A l’improviste « Faune et flore venues d’ailleurs » Depuis toujours, plantes et animaux voyagent ! Que ce soit la graine de telle ou telle plante, ou encore tout insecte volant, nul ne se préoccupe de nos frontières administratives d’autant plus en Mé… Dimanche 2 juin, 10h00, 14h00 Jardin du Las – Muséum Départemental du Var Accès libre, sans réservation et gratuit. Stand en continu en plein air, dans le Jardin départemental du Las.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Depuis toujours, plantes et animaux voyagent ! Que ce soit la graine de telle ou telle plante, ou encore tout insecte volant, nul ne se préoccupe de nos frontières administratives d’autant plus en Méditerranée, véritable carrefour biogéographique. Dans le cadre du projet Interreg-Marittimo ALIEM, un stand et une exposition itinérante seront accessibles pour aborder, de manière ludique, le problème des espèces exotiques envahissantes et la gestion raisonnée des invasions biologiques.

Jardin du Las – Muséum Départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon Toulon 83200 Pied-Taillat Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483954420 https://museum.var.fr/ https://www.facebook.com/MuseumdeToulon Ce parc accueille un patrimoine végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.

A partir de la fin du XVIIIe siècle, la Côte d’Azur est le théâtre d’un grand nombre d’introductions d’espèces végétales ramenées de contrées lointaines. En effet son climat privilégié autorise de nombreuses acclimatations (palmiers et agrumes notamment).

Au coeur de la vallée du Las, la propriété du Jonquet présente cette composition classique à l’entrée, devenant plus libre en allant vers le Las, où un grand cèdre séculaire s’impose face à la grande prairie.

Afin de préserver ce patrimoine, le Département du Var devient propriétaire du terrain classé parmi les espaces naturels sensibles (ENS) et acquis grâce à la taxe départementale des espaces sensibles. Après aménagement le Jardin du Las (Burnett) est ouvert au public depuis l’automne 2000.

De nos jours, la gamme des végétaux exotiques présents sur le littoral méditerranéen s’est considérablement accrue, et certaines espèces se sont naturalisées : mimosa, figuier de Barbarie, arbre de Judée…

Le parc héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var. Ces deux espaces se font ainsi écho sur les notions de patrimoine. Gratuit. Jardin ouvert toute l’année de décembre à février (9h-17h), de mars à avril et d’octobre à novembre (9h-18h) et de mai à septembre (9h-20h). Muséum. Parking. Aire de Pique-nique aménagée.

© Muséum départemental du Var