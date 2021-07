Paris Musée de l'Homme Paris À l’improviste dans la Galerie de l’Homme Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cette animation de 20 minutes environ permet de découvrir « L’envolée de bustes » qui présente un portrait en mosaïque de l’humanité. Le dispositif présente deux collections de bustes datées du XIXe siècle, l’une à but scientifique, l’autre à vocation artistique. Si, au cours de notre histoire, nous avons pu nous croire très différents, nous savons aujourd’hui que nous formons une seule humanité, composée d’êtres pluriels.

Accès libre dans la limite des places disponibles. Rendez-vous devant l’envolée de bustes dans l’exposition permanente.

Animation Flash pour découvrir « L'envolée de bustes ». Musée de l'Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris

