A L’IMAGE DU SON Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

A L’IMAGE DU SON Centre commercial des Jacobins Avenue Pierre Mendès France Le Mans

2022-01-22 10:00:00 – 2022-02-18 Centre commercial des Jacobins Avenue Pierre Mendès France

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore,

Les chercheur.e.s du LAUM, du GAUS et de l’EMPA de l’Université du Mans vous emmènent à la découverte de l’acoustique à travers la Bande Dessinée !

Une exposition unique pour petit.e.s et grand.e.s à la croisée des chemins entre BD et acoustique, pour comprendre ce qu’est la science du son. Tout au long d’un parcours interactif, apprenez avec Salomon l’éléphant ce qu’est l’acoustique et ses applications grâce aux explications du Dr. Kylfa, la chauve-souris acousticienne.

Proposé par Le Mans Université

Public : tout public et scolaires

Tarif : gratuit, entrée libre selon ouverture de la galerie marchande

Biennale Le Mans Sonore

