Cet évènement est passé Eldorado et la Nuit Européenne des Musées À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Eldorado et la Nuit Européenne des Musées À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille, 18 mai 2019, Lille. Eldorado et la Nuit Européenne des Musées Samedi 18 mai 2019, 18h00 À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Entrée libre Les expositions de lille3000 seront ouvertes pendant la Nuit Européenne des Musées 2019, ce samedi 18 mai ! Au programme, 8 lieux et 11 expositions : Le Tripostal : De 19h à minuit, entrée libre pour l’exposition Eldorama Gare Saint Sauveur : Ouverture prolongée jusqu’à 22h, pour La Déesse Verte et Môm’Art maison Folie Moulins : Ouverture prolongée jusque 21h de Casa Loca. maison Folie Wazemmes : Ouverture prolongée jusque 21h de l’exposition US-Mexico Border Musée d’Histoire Naturelle : Entrée libre de 20h30 à 1h pour la Collection permanente et l’exposition Curiosidad. Les visiteurs sont invités à se munir d’une lampe torche personnelle afin de déambuler à travers l’ambiance tamisée du musée. Palais des Beaux-Arts : Entrée libre de 18h > 00h pour les expositions Golden Room et Mathias Kiss : Besoin d’Air ? Musée de l’Hospice Comtesse : Entrée libre de 18h à minuit pour les expositions Intenso/Mexicano et Oaxaca à Los Angeles, Tlacolulokos Visites « Flash » de 15min entre 18h30 et 23h dans la cour du musée. Inscription sur place et le jour-même uniquement, aux horaires habituels de visite. Intermèdes musicaux de 15min, entre 18h15 et 22h15, dans la Salle des Malades et la Chapelle du musée. MUba, Eugène Leroy : Entrée libre de 16h30 à minuit : Chorales, concert de Jazz, théâtre, participation à une œuvre collective, visite de l’exposition Les Enfants du Paradis. À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T18:00:00+02:00 – 2019-05-19T02:00:00+02:00

2019-05-18T18:00:00+02:00 – 2019-05-19T02:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Adresse lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille latitude longitude 50.630509;3.070641

À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/