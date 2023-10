Cet évènement est passé Week-end Jardins À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Week-end Jardins À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille, 17 mai 2019, Lille. Week-end Jardins 17 – 19 mai 2019 À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Gratuit Du 17 au 19 mai, à Lille et dans la métropole lilloise, se tiendra le week-end spécifiquement consacré à la découverte des œuvres plastiques ou paysagères installées dans les jardins et augmentée d’une programmation proposée avec les différents partenaires culturels. › VENDREDI 17 MAI – Parc Barbieux, Roubaix 12H30 – Inauguration : Elsa Tomkowiak, OUT / Michele Eugène – Parc Paul Vansteenkiste, Roncq 18H00 – Inauguration : Marie Denis, Le Saule qui Chante – Grand Place, Roubaix 18H > 22H – La Nuit des Arts Jardin Éphémère – Gare Saint Sauveur, Lille Dès 18H30 – Fête de l’Environnement et des Solidarités (MRES) › SAMEDI 18 MAI – Faubourg de Béthune – Parc Barbusse 11H30 – Inauguration Oscar Lloveras, Cahiers de Mémoire Animations et concert de Francis Cheval – Bois-Blancs – Jardin des Papillons 14H00 – Inauguration Les rivages de l’or vert Animations et concert d’El Loren – Vauban-Esquermes – Rue Norbert Segard et jardin de l’Université Catholique 15H00 – Inauguration YNCREA, La Calle Verde Concert des Pistons Flingués – Vieux-Lille – Plaine de la Poterne 16H00 – Inauguration Julie Martineau & Holger Schröder, Rosebud, le jardin secret Animations et concert de Jack Line Mathé b2b DJ Super – Moulins – Jardin des Plantes 17H00 – Inauguration Benjamin Testa, Flying Sculpture 2,5m Concerts de FloZski & Failure Sounds – Moulins – Galerie Collégiale 17H30 – Inauguration Jozef Bonnot, L’eldorado de Bonnot Animations – Fives – Jardin Frémy-Courbet 18H00 – Inauguration Elin & Keino, Artificial Astronomy Animations et concerts de Plateau b2b2b2b, Frou J, Donov, Taboulet – Saint-Maurice Pellevoisin – Jardin des Buissonnets 19H00 – Inauguration Yuhsin U Chang, Mémoire d’Arbre – Saint-Maurice Pellevoisin Cour de l’Ecole Jean Zay 19H00 > 23H00 – Bal Bamba – Parc Matisse, Lille 18H00 – Festival Wazemmes l’Accordéon « Trouba Train Trip Bruxelles » Avec Arno, Dick Annegarn, Salvatore Adamo… – Gare Saint Sauveur, Lille Dès 14H00 – Fête de l’Environnement et des Solidarités (MRES) Animations et concerts – Jardin des Perspectives, Hem 14H30 – Inauguration : Elparo, Horizon 15H00 – Promenade-spectacle «Le Petit Bois du Riatt» par Le Vent du Riatt › DIM 19 MAI – Val de Marque : Les Boucles de la Marque Inauguration de 12 installations : Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin- en-Mélantois, Tressin, Willems. Retrouvez les parcours sur notre Carte aux Trésors 2.0 : http://lille3000.pitc.io – Géolocalisez vous, – Découvrez les trésors autour de vous, – Gagnez des points pour les futurs récompenses ! 09H00 – Début du parcours des Boucles de la Marque en vélo – 2 départs : Péronne-en-Mélantois ou Sailly-lez-Lannoy 13H00 – Après-midi festive à Bouvines avec le collectif Métalu A Chahuter MuMo 2 et Alebrijes mobiles – Gare Saint Sauveur, Lille Dès 14H00 – Fête de l’Environnement et des Solidarités (MRES) – Parc Mosaïc, Houplin-Ancoisne 15H00 – Inauguration : Carl Cordonnier, Soul of the Woods Concert Machu Picchu par les écoles de musiques de Houplin-Ancoisne et Emmerin – Galerie Collégiale : 16H00 – L’Autre Voix Une Attraction littéraire du Prato Avec Gilles Defacque et Thomas Dalle À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T12:30:00+02:00 – 2019-05-17T20:00:00+02:00

2019-05-19T09:00:00+02:00 – 2019-05-19T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Adresse lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille Lille latitude longitude 50.630509;3.070641

