Loiret

À l’hotêl du N°3, spectacle musical en création Galerie de portraits, en humour et en chansons, de marginaux de 1910. Cie Mosca, avec Maxence Thireau et Florence Hatab. —————— spectacle proposé par les Tauliers

gratuit (on fait passer le chapeau!)

Café 2 la Mairie,Lailly en Val
2 rue de la Mairie, Lailly en Val
Lailly-en-Val

2022-04-02T18:02:00 2022-04-02T20:02:00

