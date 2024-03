À l’Est Festival du film d’Europe Centrale et Orientale et d’Amérique Latine Rouen, mardi 12 mars 2024.

À l’Est Festival du film d’Europe Centrale et Orientale et d’Amérique Latine Rouen Seine-Maritime

Participez à la 18e édition du festival, projetant les productions cinématographiques les plus marquantes d’Europe centrale et orientale et d’Amérique Latine.

Entre nouveautés et innovations, ces œuvres de cinéastes engagés permettent au public de vivre une expérience originale et intense et d’approfondir une approche des diverses sociétés qui cohabitent en Europe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-17

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

