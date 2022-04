A l’Est de la plage Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

Bairon et ses environs Ardennes Bairon et ses environs 15 juillet 2022 à 19h :Vous avez rendez-vous aux abords du Lac de Bairon pour assister et pour participer au spectacle La Légende de Verbruntschneck. Participer ? Oui, car il parait que tout sera en place avant le début du spectacle… mais il sera impossible de retrouver les comédiens de la Fox Compagnie dans les coulisses…Heureusement qu’on pourra compter sur le public présent ! Durée 55 min – Tout publicÀ 20h30, l’humour sera toujours au rendez-vous avec Les Approximatifs, un concert musical intuitif et inédit est servi par des musiciens amateurs, rustiques et bricoleurs. On vous assure que tous les textes et les musiques sont fabriqués à la main … ! La soirée se poursuivra avec un DJ set Guiguette ! Buvette sur place.25 août 2022 à 19h :Vous avez rendez-vous avec la compagnie C’est pas Grave pour le spectacle Roméo dans la Baignoire.Et si on changeait l’issue tragique de la célèbre pièce de Shakespeare ? Il vous sera prouvé ce soir que non, Roméo n’est pas mort ! Durée 35 min – Tout publicLa soirée se poursuivra en musique à 20h30 avec des concerts de jazz !Un événement Bronca en coproduction avec les le Centre Culturel des Tourelles.Possibilité de transport pour 2€ aller-retour pour les habitants de la Communauté de Communes de l’Argonne-Ardennaise. Réservation auprès du FJEPCS au 03 24 30 99 61 orga.bronca@gmail.com http://www.bronca.info/ Bairon et ses environs

